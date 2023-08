Margarida Corceiro sobre Lucas Dutra: “Um luxo poder crescer ao lado do meu melhor amigo”

Margarida Corceiro recorreu às redes sociais para se declarar ao melhor amigo, Lucas Dutra, com quem já contracenou algumas vezes.

Margarida Corceiro recorreu às redes sociais para se declarar ao melhor amigo, Lucas Dutra, com quem gravou o “reboot” dos “Morangos com Açúcar”, que deverá estrear no último trimestre do ano.

“Já fizemos de namorados, noivos, irmãos gémeos e hoje, na nossa claquete, está o nome dele escrito no sítio do realizador. É incrível fazer o que gostamos e um luxo poder crescer ao lado do meu melhor amigo”, escreveu a atriz, de 20 anos, na legenda de uma publicação, na qual surge ao lado de Lucas.

Recentemente, Margarida Corceiro esteve no Algarve e lá viveu um momento de tensão. Na saída de uma discoteca, em Vilamoura, durante a madrugada, a jovem foi alvo de insultos por parte de um rapaz e acabou por confrontá-lo, o que o fez ficar em silêncio. A ex-namorada de João Félix já se pronunciou acerca do assunto.