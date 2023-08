Margarida Corceiro sobre os “Morangos”: “Acabou o mais especial de todos”

Margarida Corceiro despediu-se do “Colégio da Barra”. O “reboot” de “Morangos com Açúcar” estreia no último trimestre do ano.

Margarida Corceiro recorreu às redes sociais para assinalar o fim das gravações da série juvenil “Morangos com Açúcar”: “Acabou o mais especial de todos. Fizemos os ‘Morangos’”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas manifestaram-se. “E vai ser mega”, notou Rita Pereira, “Orgulho”, comentou Catarina Maia, “Vai mana”, referiu April Ivy.

Madalena Aragão e Fernanda Serrano também já se despediram do “set” de gravações. A série juvenil estreia no último trimestre de 2023 e trata-se de uma colaboração entre a TVI e a Prime Video. Em fevereiro foi anunciado que o “reboot” irá contar com duas temporadas.

Recorde-se que, antes de terminar as gravações, Margarida Corceiro descansou uns dias em Ibiza ao lado de April Ivy.