Margarida Corceiro faz tatuagem de tributo à irmã: “O nosso Simba”

Margarida Corceiro fez uma tatuagem de tributo à irmã Beatriz Corceiro. A atriz tatuou o “Simba” do filme “Rei Leão” e demonstrou o resultado final nas redes sociais.

A namorada do jogador de futebol do Atlético de Madrid João Félix decidiu tatuar a personagem “Simba” nas costas, junto ao pescoço, para eternizar as “boas recordações” que ficaram do filme.

“Alguns de vocês sabem que o ‘Rei Leão’ é o filme da minha infância. O meu e o da minha irmã. Agora, além da mensagem, de todas as memórias e boas recordações que o filme nos deixou para sempre, temos o nosso Simba marcado no corpo”, afirmou.

A intérprete da TVI garantiu que se trata de mais do que um “desenho”. “É muito mais que um desenho, muito mais que um leãozinho ou uma personagem. Mas isso só nós sabemos, não é, Beatriz?” rematou.

O público pode acompanhar a atriz na novela “Bem Me Quer”, da TVI, na qual dá vida à personagem “Constança”. Deste elenco também fazem parte, Bárbara Branco, José Condessa, David Carreira, Kelly Bailey, Joaquim Horta, entre outros.