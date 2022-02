Margarida Martinho lembra aneurisma: “Aguentar aquela dor, ninguém merece”

Margarida Martinho lembrou, esta sexta-feira, 23 de julho, a rotura de um aneurisma que sofreu em 2015, quando tinha 25 anos.

A atriz e a irmã gémea foram convidadas no programa “Júlia”, da SIC. Na conversa com a apresentadora, a intérprete lembrou o susto de saúde que sofreu em dezembro de 2015, quando estava em Londres, Inglaterra.

“Estava a sentir uma dor de cabeça horrível. Pior dor de cabeça da vida. Foi momentâneo, quando estava a fazer pesos”, contou, referindo que estava no ginásio. “Pensei que poderia ser uma quebra de tensão. Lá sozinha, deitei-me, meti as pernas para cima, fiz o que me lembrava do que se deve fazer quando se tem uma quebra de tensão. Não ajudou”, prosseguiu.

“Não disse a ninguém à minha volta o que é que estava a sentir, fiz tudo sozinha. Fui ao balneário. A música estava super alta e estava a fazer-me uma confusão. Já estava com náuseas. Comecei com náuseas horríveis, não sabia se ia conseguir buscar o telefone”, afirmou.

Margarida Martinho acabou por ir ao hospital com a sua irmã, Mariana. “Estava a sentir tudo. Normalmente, quem tem a rotura do aneurisma imediatamente desmaia ou morre. Agora, ficar acordada a aguentar aquela dor, ninguém merece”, lembrou.

No dia seguinte, a atriz foi operada. “Disseram-me para tentar não chorar, tentar não me mexer muito. E eu a saber que estava ali com uma hemorragia cerebral, com uma artéria aberta, portanto, podia acontecer a mesma coisa e ter outra hemorragia, mas ai confiei nos médicos que me disseram que estava estável”, concluiu.