Margarida Vila-Nova mostra-se em topless

Margarida Vila-Nova surpreendeu os seus seguidores quando esta quinta-feira, 29 de dezembro, fez uma publicação mais ousada.

A intérprete, de 39 anos, mostrou-se em topless nas redes sociais e recebeu bastantes elogios.

“Pronta para encarar o novo ano! Reduzir ao essencial…”, escreveu como legenda.

De seguida, a secção de comentários encheu-se com elogios da parte dos internautas. Destaque para as reações de Sara Matos, Daniela Melchior, Débora Monteiro, Joana Ribeiro, entre outros, que deixaram emojis em forma de chama ou com corações nos olhos.