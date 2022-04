Margarida Vila-Nova viaja de autocaravana: “Pelas estradas do meu país”

De férias, a atriz revelou que está a experienciar pela primeira vez uma viagem numa autocaravana.

Depois de passar dias a visitar algumas ilhas do arquipélago dos Açores, Margarida Vila-Nova aproveitou para assumir o volante de um “caravanão” e viajar pelas estradas de Portugal com os dois filhos, Martim, de dez anos, e Dinis, de sete.

“Ando por aí… Pelas estradas do meu país! Campo, praia, barragens, ao som de gargalhadas! Visitar amigos e amigas ao volante deste ‘caravanão’ e construir memórias com os meus pequenos heróis”, lê-se na descrição de algumas fotografias partilhadas pela intérprete no Instagram.

A atriz encontrou Madalena Brandão durante a viagem, em Setúbal, e ambas assinaram o momento nas respetivas redes sociais. “Amei a visita”, lê-se na publicação de uma fotografia juntas partilhada pela amiga e colega de profissão.

