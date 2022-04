Maria Cerqueira Gomes apanha Pedro Teixeira a dançar nos bastidores de “O Amor Acontece” (TVI)

Maria Cerqueira Gomes apanha Pedro Teixeira a dançar nos bastidores do novo “reality show” “O Amor Acontece”, da TVI.

A nova aposta da estação de Queluz de Baixo vai para o ar este domingo, 4 de julho, e o ambiente nos bastidores é de diversão e muita música. Que o diga Maria Cerqueira Gomes que filmou Pedro Teixeira a dançar entre as gravações.

A comunicadora apanhou o seu colega de ecrã a dar um passo de dança ao som do tema “Chora Me Liga”, dos cantores brasileiros João Bosco e Vinícius, e partilhou o vídeo no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Além da dupla de apresentadores, o formato conta também com a locutora e apresentadora Mafalda de Castro que vai conduzir os programas “Diários”, emitidos às 18h00, na TVI.

No espaço de análise a tudo o que se vai passar dentro do “reality show” vão estar os comentadores Gilmário Vemba, Luísa Castel-Branco, Andreia Silva, Joana Albuquerque, Flávio Furtado, Laura Braz e Susana Dias Ramos.

Originário da Holanda, “O Amor Acontece” tem agora versão portuguesa. A cada semana são conhecidas quatro novas histórias, vividas por protagonistas diferentes que conhecemos a cada domingo. Ao final de quatro dias, uma reunião dita a continuação dos participantes enquanto casal (fora da experiência) ou a sua separação.

Numa cerimónia, conduzida por Pedro Teixeira e Maria Cerqueira Gomes, os casais fazem o balanço da experiência. Por sua vez, Mafalda de Castro assume a apresentação dos diários deste formato que tem como premissa ajudar solteiros a encontrar o amor.