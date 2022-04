Maria Botelho Moniz admite ter saudades do pai

Maria Botelho Moniz admitiu, esta quinta-feira, 14 de abril, ter saudades do seu pai, que morreu em 2018.

A apresentadora falou, durante a emissão desta manhã do “Dois às 10”, da TVI, sobre a saudade. De forma a promover o programa, a comunicadora admitiu, no perfil de Instagram, que sente a falta do progenitor.

“O ‘S’ é de Saudade. Tenho saudades do meu pai”, começou por desabafar.

“Tenho saudades das férias grandes da escola. Tenho saudades de comer açúcar sem sentir culpa. Tenho saudades de fazer carreirinhas com os amigos da praia. Tenho saudades de não saber o que são problemas”, prosseguiu.

Lembre-se que, no ano passado, a comunicadora fez uma tatuagem de tributo ao pai. “Esta é a mais especial. Esta tatuagem é a assinatura do meu pai, pouco tempo depois de morrer”, contou.