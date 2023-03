Maria Botelho Moniz agradece carinho em dia de aniversário

Maria Botelho Moniz completou mais uma primavera e festejou a data rodeada de amigos e com o namorado, Pedro Bianchi Prata.

No seu perfil de Instagram, a apresentadora das manhãs da TVI partilhou algumas imagens captadas durante os festejos e deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que se lembraram nesse dia especial.

“Foi um dia bom. Obrigada por todas as mensagens bonitas, entrar assim nos 39 tem um sabor especial. Soprei as velas com muita força, que venha daí um ano para recordar!

(A legenda também podia ser ‘O galo e as 10 galinhas’, mas não puxava tanto ao coração)”, escreveu.

Na secção de comentários foram ainda vários os internautas que deixaram mensagem de parabéns à comunicadora.

Recorde-se que, depois da ausência de Maria Botelho Moniz nas manhãs, Cristina Ferreira explicou os planos para os apresentadores de “day-time” nos próximos tempos.