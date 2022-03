Maria Botelho Moniz apresenta “Você na TV!”: “Ao lado do mestre Goucha”

O rosto do “Extra” do “Big Brother 2020” (TVI) começou na manhã desta sexta-feira a conduzir o “Você na TV!”, para preparar as férias de Manuel Luís Goucha.

Uma manhã de grande responsabilidade. É desta forma que Maria Botelho Moniz resume o desafio que lhe foi feito esta sexta-feira: apresentar o “Você na TV!” ao lado de Manuel Luís Goucha. Depois, seguem-se as férias do apresentador e Maria conduz o programa “a solo”.

“Foco hoje é a palavra de ordem”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Hoje estou ao lado do mestre @mlgoucha no @tvivocenatv e já sinto o peso da responsabilidade do que aí vem. Juntem-se a nós!”, acrescentou Maria Botelho Moniz, que teve o apoio da apresentadora que a antecedeu: “Vai com tudo, Mary”, desejou Maria Cerqueira Gomes, que se mudou, no início deste ano, para o Porto.