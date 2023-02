Maria Botelho Moniz arrasada pelo “look” da gala da TVI: “Não é o teu estilo”

Maria Botelho Moniz foi arrasada pela escolha do vestido e dos acessórios que levou para a gala do 30.º aniversário da TVI, nomeadamente um brinco falso no nariz.

A apresentadora surgiu com um vestido azul-escuro e um brinco visível no nariz. Depois de ter partilhado imagens do visual da gala nas redes sociais, a comunicadora foi alvo de várias críticas.

“Morena, de piercing. Porque 30 anos pedem irreverência. Não se preocupem, amanhã volto ao normal. Parabéns, TVI”, escreveu, no perfil de Instagram.

“Não gosto… não é o teu estilo”, “Não gosto nada como a Maria se veste… tão jovem e com vestidos que não a favorecem nada. Muito pesada para os seus 30”, “Esse piercing não tem a ver contigo” são algumas das críticas dos internautas.