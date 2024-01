Maria Botelho Moniz assinala dois meses de vida do filho

No passado mês de novembro, Maria Botelho Moniz realizou o sonho de se tornar mãe. Com dois meses do filho e de maternidade, assinalou a data nas redes sociais.

Foi a meio do passado mês de novembro que Maria Botelho Moniz tornou-se uma mulher mais realizada. A apresentadora concretizou o sonho de se tornar mãe, recebendo nos braços o bebé Vicente, em conjunto com o noivo Pedro Bianchi Prata.

Com dois meses do filho e também da chegada da maternidade, Maria assinalou a data nas redes sociais com uma fotografia ternurenta do bebé. “Dois meses. Oh tempo, volta para trás!”, escreveu na legenda.

De relembrar que o sonho da maternidade acontece depois de, durante bastante tempo, a apresentadora e o companheiro fazerem tratamentos de fertilização para tentar engravidar, que mesmo com muitas tentativas, a resposta sempre foi negativa.