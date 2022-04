Maria Botelho Moniz assume namoro: “Estou muito feliz”

Maria Botelho Moniz confirmou, esta segunda-feira, os rumores de que está a viver um novo relacionamento amoroso, destacando que se sente “muito feliz”.

Depois da morte do ex-namorado há seis anos, Salvador Quintela, a apresentadora assumiu o namoro no “Você na TV” (TVI), mas não adiantou pormenores, mantendo a discrição quando à parte pessoal.

“Estou muito feliz”, afirmou. “Desde que estejas de bem com a vida, de bem com o teu trabalho”, acrescentou.

Maria Botelho Moniz revelou ainda que irá apresentar o programa “Extra” da próxima edição do “Big Brother”, o “reality show” que marca o regresso de Teresa Guilherme ao ecrã da TVI.

Recorde-se que a comunicadora substituiu Manuel Luís Goucha no “Você na TV” durante as férias do apresentador e ainda liderou audiências.

