Maria Botelho Moniz brinca no trânsito com Cláudio Ramos

Maria Botelho Moniz dividiu, esta terça-feira, 22 de fevereiro, uma brincadeira com o colega de ecrã Cláudio Ramos quando estavam nos respetivos carros.

A apresentadora estava a dirigir a sua viatura quando parou ao lado do amigo e colega de programa. No perfil de Instagram, a comunicadora brincou com a situação com duas fotografias diferentes.

“Foto 1 – quando percebi que no carro ao lado ia o Cláudio Ramos”, começou por escrever para a primeira imagem.

“Foto 2 – a fração de segundo antes de perceber que no carro ao lado ia o Cláudio Ramos”, comentou para a segunda.

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos conduzem o formato das manhãs da TVI “Dois às 10”. Lembre-se que o programa foi para o ar em janeiro do ano passado.