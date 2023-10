Maria Botelho Moniz com amigas e a “cinco semanas de serem tias”

A contar os dias para dar as boas-vindas ao primeiro filho, Maria Botelho Moniz foi surpreendida pelas amigas e partilhou alguns registos nas redes sociais.

Maria Botelho Moniz está prestes a dar as boas-vindas ao primeiro filho. Nas redes sociais, a apresentadora tem partilhado alguns registos deste “estado de graça” e até mostrou o pai, Pedro Bianchi Prata, a montar o berço para o pequeno.

Desta vez, a estrela da TVI foi surpreendida pelas amigas. A comunicadora acreditava que ia lanchar com duas amigas, mas acabou a “lanchar com a tribo toda”: “Gosto de ser o alvo de uma surpresa, mas o que me dá realmente gozo é ver pessoas sentadas na mesma mesa a encaixar como peças de um puzzle que faz sentido, sendo que o único elo que têm entre si sou apenas eu”, escreveu.

“Amigas de infância, da adolescência, do trabalho, das cambalhotas da vida, de vários grupos diferentes mas que todas juntas fazem de mim quem sou. Amigas que entraram e ficaram e que daqui a cinco semanas serão ‘tias’. Tias que já amam sem conhecer e que me fazem sentir mimada e acompanhada a cada passo que dou. Desde sempre e para sempre. Obrigada amores meus, venha ele”, rematou.