Maria Botelho Moniz declara-se ao companheiro: “O amor existe se o quisermos agarrar”

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, esteve no “Dois às 10” e foi surpreendido pela apresentadora. O casal espera o primeiro filho.

Prestes a ser pai pela primeira vez, Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, sentou-se no banco dos convidados e foi entrevistado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no “Dois às 10”.

O casal tinha feito um pacto para nunca enviarem “mensagens na televisão um ao outro”, mas Maria Botelho Moniz não deixou escapar a oportunidade e declarou-se ao companheiro.

“Queria que soubessem que esse homem com um jeito de miúdo é o homem que me fez acreditar que a vida pode dar certo. É o homem que me mostrou que o amor existe se o quisermos agarrar”.

“É um homem de família, ultra trabalhador e que para minha irritação raramente diz que não a alguém. É o verbo ir, é o verbo fazer, é o verbo há tempo para tudo e tudo se faz”, disse, num áudio divulgado durante a emissão em direto.

Seguiram-se várias palavras sobre a carreira do motard, que soma muitos títulos ao longo da carreira, e, logo de seguida, algumas observações sobre o estado de graça que vivem: “É o homem com quem vou concretizar o meu maior sonho, e este bebé é tão esperado. É o miúdo mais sortudo do mundo por tê-lo como pai”.

“Vem aí o seu campeonato mais difícil, mas o melhor prémio de todos. E que grata sou por estar a viver isto com ele”, rematou.