Maria Botelho Moniz despede-se do “BB”: “Marca uma mudança na minha vida”

Maria Botelho Moniz despediu-se da condução do “Extra” do “Big Brother” com muitas lágrimas e assumiu que foi um projeto importante na carreira.

Um adeus ao “Extra”: depois de ter conduzido o programa no “reinado” de Cláudio Ramos e, mais recentemente, com Teresa Guilherme à frente do “Big Brother – A Revolução”; Maria Botelho Moniz emocionou-se na despedida.

“Hoje digo adeus ao pai de todos os reality shows, o projeto que marcará para sempre uma enorme mudança na minha vida”, começou por defender nas redes sociais.

“2020 para mim foi isso, mudança. De trabalho, de equipa, de rotina, de hábitos, e – como para todos – mudança em gestos simples de dia-a-dia que tomávamos como garantidos”.

“Mas não esqueço o quão privilegiada sou. Num ano carregado de medo para todos, a minha vida encheu-se de amor. Fui abraçada – no sentido figurado, sempre – por uma nova família que me recebeu sem julgamentos. Foram meses de trabalho duro, 12h por dia, 3 programas diários, e dezenas de fins de semana fora de casa. Mas juntos. A remar para o mesmo lado”, acrescentou Maria Botelho Moniz.

“À minha família ‘BB’ só posso agradecer. Dentro e fora de estúdio nunca perdemos o sentido de humor e soubemos sempre a responsabilidade que tínhamos em mãos. A quem nos acompanhou fielmente em casa, não tenho palavras para descrever a onda de carinho que me chega todos os dias. Nos resultados, nas redes, na rua. Obrigada, de coração. Foi um prazer, uma honra, um privilégio. Até já!”.

Um “até já”… marcado para esta segunda-feira, dia 4, altura em que arranca o novo desafio profissional de Maria Botelho Moniz, que vai apresentar as manhãs da TVI ao lado de Cláudio Ramos no programa “Dois às 10”.