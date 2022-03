Maria Botelho Moniz despede-se do cão com homenagem: “Chorou ao meu lado a morte do meu pai”

A apresentadora da TVI está de luto. O cão de Maria Botelho Moniz morreu no domingo e a dona homenageou-o nas redes sociais.

Maria Botelho Moniz despediu-se, esta segunda-feira, do animal de estimação, com quem esteve durante 16 anos. No Instagram, a apresentadora da TVI partilhou algumas fotografias e um texto emotivo no qual recordou “Sushi”.

“16 anos. Foi-me dado pelos meus pais com três meses. […] A ideia era ter companhia quando voltasse para o país onde iria trabalhar poucos meses depois. Aos cinco meses estava num avião comigo a ir para Los Angeles, foi o sucesso do meu bairro e fazia furor nos aeroportos”, recordou.

“Lembro-me que na altura, o quadradinho dos papéis da emigração que tinha de assinalar para entrar com ele nos EUA era o mesmo que enumerava a entrada no país com plantas e comida. […] Com a pureza e nervosismo dos meus 20 anos perguntei se não precisava de ver o passaporte do cão. ‘Qual cão?’, perguntou. ‘Com o que estou a viajar’, respondi. Pediu para ver o cão e desatou a rir. Disse que era tão pequeno que nem o viu e que achou que a minha cruz era para declarar a entrada de uma sandes ou qualquer coisa assim”, acrescentou.

Maria Botelho Moniz sublinhou ainda que “Sushi” acompanhou-a em todos os momentos da sua vida. “De regresso a Lx [Lisboa] assistiu a todas as minhas conquistas, saiu comigo de casa dos meus pais, fez o luto daquele que foi um bocadinho o seu dono, ganhou uma irmã adotiva quando a ‘Hope’ entrou na nossa vida, chorou ao meu lado a morte do meu pai”.

“Ontem tive de tomar uma decisão, dar-lhe aquilo que sempre me deu: amor. E deixá-lo ir confortável esquecendo o meu lado egoísta de o querer ao meu lado para sempre. Até já Sushi, manda beijinhos ao avô”, completou.