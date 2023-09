Maria Botelho Moniz deu entrada no oitavo mês de gestação

Grávida do primeiro filho, Maria Botelho Moniz assinalou o oitavo mês de gestação com uma imagem do “barrigão” nas redes sociais.

Maria Botelho Moniz está grávida do seu primeiro filho, fruto do noivado com o “motard” Pedro Bianchi Prata. A apresentadora atualiza com frequência esta jornada e partilha vários momentos do seu estado de graça.

O rosto das manhãs da TVI deu a entrada no oitavo mês de gestação e assinalou o marco nas redes sociais com uma fotografia do “barrigão” num vestido comprido.

O registo da “mamã” foi alvo de vários elogios. “Que linda”, “Bolinha de amor”, “Uma grávida muito bonita” e “Sem dúvida a forma mais perfeita que já tiveste… brilhas tanto, mas tanto” foram alguns dos comentários à imagem.

“Tenho tido uma gravidez santa e não sei se ele depois, quando estiver cá fora, me vai dar as voltas, mas para já está ótimo, estou muito tranquila”, disse a apresentadora na gala “Palácio das Estrelas”. “Estou ansiosa pelo nascimento, no bom sentido, para ver a cara dele, que pessoa é esta que volta e meia me dá pontapés”.