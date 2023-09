Maria Botelho Moniz e a gravidez: “Quero ver a pessoa que me dá os pontapés”

Maria Botelho Moniz esteve neste domingo à noite no evento “Palácio das Estrelas”, da TVI, e mostrou-se encantada com a gravidez.

A apresentadora da TVI Maria Botelho Moniz foi uma das figuras em destaque neste domingo à noite, em Queluz, na gala “Palácio das Estrelas”, devido ao seu estado de graça. A comunicadora falou sobre a sua gravidez, de um menino, fruto da relação com o “motard” Pedro Bianchi Prata.

“Entrei agora no terceiro trimestre e não me posso queixar. Tenho tido uma gravidez santa e não sei se ele depois, quando estiver cá fora, me vai dar as voltas, mas para já está ótimo, estou muito tranquila”, assegurou, em conversa com os jornalistas, antes do início do evento.

“Estou ansiosa pelo nascimento, no bom sentido, para ver a cara dele, que pessoa é esta que volta e meia me dá pontapés”, brincou a apresentadora do “Dois às 10”, em seguida.

“Gostava de me manter no ar até ao fim, ficar o máximo até me sentir bem e até a minha médica me dar o ‘ok’ para continuar a trabalhar. Até agora sinto-me super tranquila, com a mesma energia, mas sinto um pouco mais o cansaço, é normal. Estou com super vontade de trabalhar até ele deixar”.

“O que tem sido mais especial nestes meses é vê-lo crescer a cada ecografia, já se vê um detalhe. Acho que ele tem o meu nariz, mas não posso jurar. É muito estranho ao mesmo tempo, mas é incrível”.

O nome do bebé ainda não está decidido. “Não temos nome, há um grande debate lá em casa e acho que vai ser até à última, até olharmos para a carinha dele. Não são muitos nomes, mas num dia vamos para um lado e no outro… para outro”, acrescenta Maria Botelho Moniz.

“Não vetei nenhum nome, só agora é que ganhei consciência que dar um nome a alguém é uma responsabilidade, é para sempre, por isso é que ainda não fechamos”, remata a apresentadora da TVI.