Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos participam em desgarrada proporcionada pelo grupo 4 Mens no final da atuação musical no programa “Dois às 10” (TVI).

A dupla de apresentadores mostrou as qualidades que tem para improvisar ao som de música portuguesa. No perfil de Instagram, a TVI publicou um vídeo do momento divertido no matutino.

“Maria e Cláudio numa desgarrada!” pode ler-se na legenda do vídeo.

Depois de Cristina Ferreira ter regressado às manhãs por um dia para conduzir o “Dois às 10”, os dois apresentadores voltaram a assumir o matutino.

Lembre-se que, esta quarta-feira, 14 de julho, a TVI trocou os apresentadores de “sítio”.