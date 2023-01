Maria Botelho Moniz e o namorado descansam depois do Dakar

Pedro Bianchi Prata, namorado de Maria Botelho Moniz, participou no Dakar e o casal conseguiu fazer neste fim de semana uma “escapadinha”.

Foram semanas longe da apresentadora da TVI e, regressado do Rally Dakar, Pedro Bianchi Prata levou Maria Botelho Moniz para uma “escapadinha” neste fim de semana.

O destino não foi revelado mas, pelas imagens, percebe-se que o casal está a desfrutar da Natureza.

“Recharging (a recarregar)”, escreveu o piloto de motos nas redes sociais.

“Fomos, finalmente”, acrescentou a apresentadora da TVI durante a viagem de carro.

Refira-se que Pedro Bianchi Prata tem publicado vídeos das etapas no YouTube: “O Dakar é…. é duro, não perdoa. Neste terceiro episódio a realidade dura do Dakar vem ainda mais ao de cima…”, garantiu num post no Instagram.