Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata namoram nas Maldivas

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata têm aproveitado os últimos dias para namorar nas Maldivas. A apresentadora mostrou o romance nas redes sociais.

Juntos no paraíso. Depois de meses de trabalho, Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata embarcaram para as Maldivas, onde estão a aproveitar a beleza do Índico.

A apresentadora e o motard têm partilhado a beleza da região nas redes sociais e, também, o amor que os une, como prova o recente vídeo de Maria Botelho Moniz, num momento de grande carinho e cumplicidade com o namorado.

“Só um dia básico”, resumiu, bem-disposta, a apresentadora das manhãs da TVI.

Recentemente, Maria Botelho Moniz desabafou sobre a necessidade de o casal tirar uns dias de descanso. “Desde que estamos juntos que dizemos que um dia havemos de lá ir. A pandemia, o trabalho, a correria, a falta de tempo, outras prioridades que surgem, e já disse ‘o trabalho’, não já?”, começou por referir.

“Temos isso em comum, a dificuldade em fazer pause na vida e somente ir. Talvez porque sabemos o quão privilegiados somos por fazermos o que gostamos e por isso nos ser difícil largar. Talvez por medo de perder o barco e que os dias de descanso nos prejudiquem mais à frente. Disparatado, eu sei. Mas viver o sonho é também ter um medo gigante de perder. Há dois anos que dizemos que um dia havemos de lá ir. Hoje é o dia”.