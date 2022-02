Maria Botelho Moniz elogia Cláudio Ramos em dia de aniversário

Maria Botelho Moniz recorreu às redes sociais para parabenizar o seu colega e amigo Cláudio Ramos.

A apresentadora, de 37 anos, divide o ecrã com o comunicador, que nesta quinta-feira, 11 de novembro, completa 48 anos, e não conseguiu deixar passar a ocasião em branco.

No seu perfil de Instagram, Maria Botelho Moniz publicou um vídeo com vários momentos da dupla de apresentadores na condução do matutino “Dois às 10”, na TVI e escreveu algumas palavras.

“Não há ninguém que preferisse ter comigo nesta viagem. Estar ao teu lado é ter a certeza de que se tropeçar, não me deixas cair. Parabéns, querido amigo!”, legendou.

Os seguidores rapidamente se desejaram felicidades a Cláudio Ramos. “Parabéns Cláudio. As maiores Felicidades. Beijinhos” ou “Magníficos! Dupla FABULÁSTICA” são algumas das mensagens deixadas pelos fãs.