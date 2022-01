Maria Botelho Moniz emociona-se com surpresa: “Testemunhar nos olhos de uma criança a novidade”

Maria Botelho Moniz emocionou-se ao realizar dois dos sonhos de Anabela, de seis anos, ao levá-la a ver o mar e a visitar o jardim zoológico.

Depois de, no programa da TVI “Dois às 10”, da passada terça-feira, 6 de abril, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz se terem emocionado com a história de uma criança que vivia numa casa sem condições e oferecido quatro mil euros para reparar o telhado, a apresentadora realizou dois dos sonhos de Anabela.

Maria Botelho Moniz levou a criança ver a praia e conhecer o jardim zoológico e, esta quinta-feira, foram exibidas as imagens desses momentos no formato das manhãs do canal, que emocionaram a comunicadora.

“Testemunhar nos olhos de uma criança a novidade, […] não me vou esquecer da Anabela, nem desta história”, afirmou.