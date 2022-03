Maria Botelho Moniz entra de férias e veste o fato de banho

Maria Botelho Moniz entrou de férias depois de estado a apresentar o “Você na TV!” (TVI) na ausência de Manuel Luís Goucha. A apresentadora aproveitou para vestir o fato de banho.

A comunicadora fez questão de partilhar com os seguidores o momento em que entrou de férias. No perfil de Instagram, a profissional da estação privada agradeceu as mensagens de carinho.

“Tenho a caixa de mensagens invadida de amor, obrigada. Por todas as palavras bonitas, pelo carinho e por estarem comigo em cada passo do meu caminho. Agora vou descansar um bocadinho mas não se preocupem, continuo por aqui!” escreveu.

Entre os comentários dos internautas, destaque para as palavras da atriz e colega de estação Ana Guiomar: “Mereces tudo! Cada ano, cada dia e cada minuto de tudo o que tens construído. Muito orgulho”.

Lembre-se que Maria Botelho Moniz trocou a SIC pela TVI para fazer parte da equipa do “Big Brother 2020”, apresentando o programa “Extra”.

LEIA TAMBÉM: