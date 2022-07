Maria Botelho Moniz fala sobre as críticas ao seu peso: “Há dias que dói muito”

Maria Botelho Moniz esteve à conversa com Catarina Raminhos no podcast “Incríveis Conversas Banais” e confessou como lida com as críticas ao seu corpo.

“Ainda dói… Há dias em que dói muito. Há dias em que acordas e pensas… ‘Fogo, a sério’. Ou cais na asneira de te pesar vá… oh, não tenho que começar isto…”, começou por referir.

“Depois chegas ao estúdio e vais vestir aquela roupa, que se calhar fizeste a prova há um mês, mas estás mais inchada”, disse ainda.

“E depois, nesse dia, em que tu já trazes isso desde manhã, vem alguém que diz: ‘oh Maria, e emagrecer, não?’. Sim, por acaso está nos meus planos… Mas agora que você disse isso, vou comer uma tablete de chocolate… Porque é o que me acontece, eu como por vingança, é horrível, esta é para aquela senhora do Instagram…”, acrescentou.

“As pessoas não têm a noção do poder das palavras”, rematou Maria Botelho Moniz.