Maria Botelho Moniz faz rara declaração de amor ao namorado

Pedro Bianchi Prata ganhou mais uma medalha no todo o terreno e a namorada Maria Botelho Moniz celebrou nas redes sociais.

Depois de vários meses de namoro, só no último verão Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata assumiram a relação, numas férias passadas no Alentejo e nos Açores. Muito discretos com o namoro, o casal procurou resguardar-se dos olhos do público mas, agora, a apresentadora da TVI veio quebrar o silêncio para elogiar mais uma conquista desportiva do piloto de todo o terreno.

“O vencedor da Taça do Mundo de Bajas 2021 e a sua fã número 1”, escreveu Maria Botelho Moniz nas redes sociais, visivelmente orgulhosa por mais uma medalha conquistada por Pedro Bianchi Prata.