Maria Botelho Moniz homenageia pai na estreia a solo no “Você Na TV”

Maria Botelho Moniz apresentou a solo pela primeira vez o “Você na TV”, na TVI, esta segunda-feira, e dedicou a estreia ao pai.

A apresentadora homenageou o pai, que morreu em abril de 2018, ao dedicar-lhe a estreia a solo nas manhãs da estação televisiva, onde está a substituir Manuel Luís Goucha, que estará de férias durante três semanas.

“Verde esperança no corpo. Os anéis dos anjos da guarda nos dedos. As pernas a tremer, mas o coração no sítio certo. O de hoje foi para o meu pai”, escreveu Maria Botelho Moniz, na legenda de uma fotografia que partilhou no Instagram, após a transmissão do “Você na TV!”.

De recordar que Maria Botelho Moniz e Manuel Luís Goucha fizeram dupla na sexta-feira.

A apresentadora destacou-se na TVI com o “Big Brother Extra”, o segmento do “reality show” que terminou este domingo com Soraia como vencedora.

