Maria Botelho Moniz surge sem maquilhagem em televisão: “Se estou confortável? Não”

Maria Botelho Moniz enfrentou, esta terça-feira, 23 de fevereiro, as inseguranças e apareceu sem maquilhagem em televisão pela primeira vez.

A apresentadora optou por apresentar o programa “Dois às 10”, da TVI, sem maquilhagem, tal como revelou nas redes sociais, admitindo não se sentir “confortável”. No entanto, a comunicadora considera “necessário”.

“Nunca fiz isto. Se estou 100% confortável? Não. Se acho que era necessário? Sem qualquer dúvida”, pode ler-se numa publicação no Instagram, em que partilhou uma fotografia na qual surge a tapar o rosto em frente ao espelho.

No início do programa que apresenta em dupla com Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz revelou que usa maquilhagem até para ir ao supermercado, sublinhando que surgir ao natural em televisão sente-se particularmente desconfortável.

No entanto, defendeu que este gesto é necessário para a aproximar do público e, sobretudo, para destacar que a televisão tem pessoas reais.