Maria Botelho Moniz mergulha rodeada de tubarões nas Maldivas

Maria Botelho Moniz mergulhou numa zona do mar em que estavam tubarões, durante as férias nas Maldivas, com o namorado, Pedro Bianchi Prata.

A apresentadora, de 38 anos, fez as malas e viajou recentemente até aquele território paradisíaco. Ao lado do companheiro, a comunicadora tem explorado as Maldivas e as diversas aventuras que esta oferece.

No perfil de Instagram, o namorado de Maria Botelho Moniz deixou uma mensagem de agradecimento à comunicadora por dividir consigo estes desafios.

“Vivemos uma das experiências mais espetaculares e emocionantes. Quando os vi a primeira vez recuei e queria sair da água… mas depois valeu a pena. Obrigado, Maria Botelho Moniz, por partilhares estas aventuras comigo”, escreveu, rendido.

Antes de ir de férias com Pedro Bianchi Prata, a apresentadora da TVI já tinha revelado que este era um destino que os dois queria muito visitar: “Desde que estamos juntos que dizemos que um dia havemos de lá ir. A pandemia, o trabalho, a correria, a falta de tempo e outras prioridades que surgem, e já disse ‘o trabalho’, não já? Temos isso em comum, a dificuldade em fazer pausa na vida e somente ir”.