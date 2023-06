Maria Botelho Moniz mostra barriga de grávida e famosos elogiam

A apresentadora Maria Botelho Moniz exibiu a barriga de grávida em imagem que partilhou nas redes sociais.

Maria Botelho Moniz está numa “bolha de amor”. A apresentadora está grávida pela primeira vez e que, depois de tratamentos de fertilidade, “a vida deu certo”.

Com o estado de graça de Maria, a apresentadora brilha de felicidade e mostra a barriga que todos observam a crescer dia após dia.

Nas redes socias, Maria Botelho Moniz publicou uma imagem em que destaca a barriga crescente. “Bebé vai à praia”, escreve.

Os comentários na imagem da apresentadora foram bastantes, repletos de amor e carinho. “Esse sorriso”, escreve a jornalista e pivô da TVI Sara Pinto. “Tão bonita”, frisou a jornalista Ana Patrícia Carvalho. “Tão linda sempre, iluminada”, acrescentou a atriz Tássia Camargo. A vencedora do “Big Brother 2020” Soraia Moreira reagiu com várias caras apaixonadas.

O sexo do bebé ainda não é conhecido. Contudo, Cláudio Ramos já brincou com a companheira do programa das manhãs e sugeriu nomes a dar ao primeiro filho de Maria Botelho Moniz e do noivo Pedro Bianchi Prata.