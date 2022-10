Maria Botelho Moniz mostra recado amoroso do namorado

Maria Botelho Moniz mostrou, esta quarta-feira, 12 de outubro, o recado amoroso que recebeu do seu namorado, Pedro Bianchi Prata.

A apresentadora foi surpreendida com um gesto ternurento que o companheiro teve para com a comunicadora. É que o piloto de motos deixou um recado na porta a dizer: “Amo-te”.

“Ele e os seus recados”, escreveu, rendida a profissional da TVI, que conduz o programa das manhãs “Dois às 10”, ao lado de Cláudio Ramos.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão noivos. A apresentadora foi pedida em casamento pelo companheiro debaixo de água durante as férias nas Maldivas. “Ela disse que sim”, escreveu o atleta no Instagram.

Os dois assumiram o relacionamento amoroso no verão do ano passado, numas férias passadas no Alentejo e nos Açores. A comunicadora já tinha revelado como conheceu o companheiro. “Conheci o Pedro em 2009 no ‘Curto Circuito’”, lembrou.