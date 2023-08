Maria Botelho Moniz: “Não quero casar grávida”

À espera do primeiro filho, fruto do namoro com o motard Pedro Bianchi Prata, Maria Botelho Moniz justificou porque o casamento vai ser adiado.

Casamento adiado. Em conversa com o amigo e radialista Rui Maria Pêgo para a rubrica “Debaixo da Língua”, Maria Botelho Moniz confessou que o “estado de graça” não vai permitir que o casamento com Pedro Bianchi Prata, motard, se realize em breve.

“Como já sabíamos que queríamos primeiro o bebé e eu não quero casar grávida, porque me quero divertir, talvez para o ano”, disse a apresentadora das manhãs da TVI.

No mesmo programa, a apresentadora do “Dois às 10” contou como foi a mudança da SIC para a TVI. “Uma decisão certeira”, disse a Rui Maria Pêgo.

Mas e a saída da estação de Paço de Arcos? “Se foi pacífica internamente, talvez já não tanto. Saíres de um sítio onde estiveste 12 anos é difícil. É saíres de casa dos teus pais para ires viver sozinho, por muito que queiras ir, sabes que a vida não vai ser a mesma. Mas eu acho que foi uma boa decisão”, disse.

“É muito bizarro para algumas pessoas porque é que nós gostamos tanto de estar aos pulos e aos saltos às dez da manhã a comer feijoada. Estou mesmo feliz. Adoro fazer aquilo. Adoro fazer aquele horário. Adoro a minha equipa”, garantiu.

Maria Botelho Moniz tem mostrado a evolução da sua gravidez nas redes sociais e assim foi mais uma vez no início da semana.