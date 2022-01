Maria Botelho Moniz opta por mudar de “look”

Maria Botelho Moniz mudou de visual ao optar por um tom de cabelo mais escuro do que o normal. A apresentadora do “Dois às 10” (TVI) partilhou o resultado final nas redes sociais.

A colega de ecrã de Cláudio Ramos no matutino apareceu, no perfil de Instagram, com um novo “look” e um sorriso rasgado, mostrando-se feliz com a sua escolha.

“Quem muda Deus ajuda”, escreveu a profissional da estação de Queluz de Baixo na legenda.

Prontamente, na secção de comentários, os seguidores apoiaram a mudança de visual de Maria Botelho Moniz. Entre os vários elogios, destaque para o de Maria Cerqueira Gomes: “Adoroo”.

Já o estilista Gonçalo Mello escreveu: “Que gira, Mary!”