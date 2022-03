Maria Botelho Moniz lembra que foi perseguida: “Não conseguiram chegar à pessoa”

Maria Botelho Moniz lembrou, esta quinta-feira à noite, que, em 2012, apresentou queixa às autoridades por estar a ser perseguida por uma pessoa nas redes sociais.

A apresentadora do programa “Extra” (TVI) estava à conversa sobre o cyberbullying que existe nas redes sociais e revelou um caso que aconteceu consigo há três ou quatro anos. Porém, o processo acabou por ser arquivado.

“Era perseguida e não aconteceu nada. Não conseguiram chegar à pessoa”, contou a comunicadora, de 36 anos, referindo que existe um “vazio legal” no que diz respeito a este tipo de comportamentos negativos na Internet.

O tema surgiu depois de os comentadores terem discutido o facto de Jéssica Antunes, ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução”, estar a receber diversas críticas ofensivas nas redes sociais.

Além de Maria Botelho Moniz, também a diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira, lançou um livro intitulado “Pra Cima de Puta”, no qual aborda este tema, procurando a opinião de profissionais e histórias.

Por sua vez, o apresentador e ator Rui Unas também assumiu que não é fácil lutar contra os “haters”. “Eu próprio me espanto com esta minha insistência em acreditar que é possível o diálogo com quem discorda de nós”, disse.