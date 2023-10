Maria Botelho Moniz ponderou casar antes do bebé nascer: “A nossa prioridade era a gravidez”

A contar os dias para ter o filho nos braços, a apresentadora Maria Botelho Moniz fez algumas revelações sobre os meses de gestação.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho, que está programado nascer no próximo mês de novembro. A apresentadora do “Dois às 10”, deu uma entrevista à revista “Caras”, na qual fez algumas revelações sobre os meses de gestação.

A anfitriã das manhãs da TVI revelou que, juntamente com o companheiro, pensou em oficializar a união antes do bebé nascer, mas preferiram aguardar e planear o “grande dia” com tempo: “Quero ter tempo para planear esse dia e vivê-lo em pleno. A nossa prioridade era a gravidez, porque o casamento pode acontecer quando quisermos”.

Além de tudo, Maria Botelho Moniz confessou sentir-se bonita durante a gravidez: “Nunca me senti tão segura no meu corpo”.