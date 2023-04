Maria Botelho Moniz promete resposta à crítica de “robusta”: “Falarei uma única vez”

Maria Botelho Moniz promete falar “uma única vez” nesta terça-feira sobre a crítica de “robusta” de que foi alvo por parte de um cronista.

A apresentadora das manhãs da TVI vai estar, à tarde, no programa “Goucha” para falar da crítica de que foi alvo – “robusta” -, por parte do cronista Alexandre Pais.

“Não sou de alimentar polémicas, nunca fui. Sou de ficar no meu cantinho e deixar a tempestade passar, porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta”, disse nas redes sociais.

“Era esse o meu plano, deixar passar, sorrir e acenar. Mas não posso ficar indiferente à onda de amor, solidariedade e empatia que tenho recebido nos últimos dois dias”.

“Por muito que queira estar sossegada no meu canto e seguir com a minha vida, não me posso esquecer que a minha voz pode ser a voz de muitos. Falarei uma única vez sobre este assunto. Depois sim, sigo, sorrio, aceno, e volto para o meu cantinho”, rematou Maria Botelho Moniz.