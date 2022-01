Maria Botelho Moniz regista dia de regresso ao trabalho com vídeo emocionante

Maria Botelho Moniz esteve ausente, nas duas últimas semanas, do matutino “Dois às 10”, na TVI, devido a uma infeção por covid-19.

Após quase duas semanas em isolamento profilático, a comunicadora regressou ao pequeno ecrã e registou o dia num vídeo carregado de emoção e publicado no perfil de Instagram.

“De volta à vida. Que dia cheio!” escreveu na legenda do vídeo que retrata o seu regresso desde a maquilhagem à apresentação do formato.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz testou positivo à covid-19 depois de o seu companheiro, Pedro Bianchi Prata, ter contraído o vírus durante a sua passagem pelo Dakar, na Arábia Saudita.

Enquanto a apresentadora esteve fora, Cláudio Ramos contou com a companhia de Maria Cerqueira Gomes para completar a dupla do matutino. No entanto, o apresentador acabou por ter de conduzir emissões sozinho porque esta entrou de férias.