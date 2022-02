Maria Botelho Moniz revela como conheceu o namorado: “A história é engraçada”

Maria Botelho Moniz contou como conheceu o namorado, Pedo Bianchi Prata, na edição de dezembro da revista “Activa”, da qual é capa.

“A história é engraçada, às vezes conhecemos as pessoas, mas não é a altura certa. Conheci o Pedro em 2009 no ‘Curto Circuito’, ele é piloto de Enduro e Todo-o-Terreno e ia fazer um Dakar. Foi convidado para ir ao programa, mas não voltámos a ver-nos”, começou por dizer à publicação.

A apresentadora, do “Dois às 10”, na TVI, revelou quem mandou mensagem primeiro: “Quando vim para a TVI, em 2020, a mãe disse-lhe que: ‘a rapariga que tinha feito a reportagem com ele tinha mudado de canal’. E ele enviou-me uma mensagem pelo Instagram a dar os parabéns. Nunca mais parámos de falar”.

No perfil de Instagram a comunicadora, de 37 anos, mostrou-se orgulhosa deste trabalho e partilhou a capa da revista com os seus seguidores.

“Fecho 2021 orgulhosa. Dos passos que dei, do que cresci, do que aprendi. Orgulhosa porque apesar de nunca ser um caminho em linha reta, quando o amor à viagem é a direito, a vida ajuda-nos a chegar ao destino. Fecho 2021 orgulhosa, mas acima de tudo grata. Porque o caminho não se faz sozinho e tenho tido muita sorte naqueles que tenho encontrado. Obrigada ‘Activa’ por me convidarem a fechar o ano com chave de ouro. Que bonita viagem esta que fizemos, levo-vos a todos no coração”, escreveu.