De regresso, Maria Botelho Moniz revela que esteve infetada com covid-19

Maria Botelho Moniz revelou que esteve infetada com covid-19 depois do seu companheiro, Pedro Bianchi Prata, também ter contraído o novo Coronavírus.

Depois de ter estado quase duas semanas em isolamento profilático em casa, a apresentadora voltou a fazer companhia a Cláudio Ramos no programa desta manhã do “Dois às Dez” (TVI).

Durante a emissão, a comunicadora explicou o porquê de ter ficado em casa este tempo. “Fiquei em isolamento porque o Pedro deu positivo e isso eu contei-te. A parte que eu não te contei foi que, uns dias depois, dei positivo também”, contou ao colega de ecrã.

Por isso, a profissional da TVI acabou por recomeçar o seu período de isolamento: “Recomeçou a contagem e estive fora tantos dias porque depois tive que fazer o meu isolamento. Mas passei bem, estou ótima, estou fresca e estou pronta para a vida”.

Enquanto Maria Botelho Moniz esteve fora, Cláudio Ramos contou com a companhia de Maria Cerqueira Gomes para completar a dupla do matutino. No entanto, o apresentador acabou por ter de conduzir emissões sozinho porque a apresentadora entrou de férias.

“Está a gozar umas merecidas férias. Está a descansar”, disse Cláudio Ramos.