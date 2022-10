Maria Botelho Moniz revela que Cláudio Ramos está em casa a “recuperar”

Após susto com o coração, Maria Botelho Moniz revelou, esta terça-feira, 4 de outubro, que o apresentador Cláudio Ramos está a “recuperar” em casa.



A apresentadora, de 38 anos, apresentou sozinha o programa “Dois às 10”. No início da emissão do formato, desta manhã, a comunicadora falou sobre a ausência do colega de ecrã, descansando o público sobre o facto de a Imprensa ter avançado que Cláudio Ramos foi operado ao coração.

“Sei que há muitas pessoas que estão preocupadas especialmente porque saíram algumas notícias que davam conta do estado de saúde do nosso Cláudio. E tenho a dizer-lhe, e esta é a verdade, o Cláudio está em casa, está bem e a recuperar”, começou por assegurar.

“Mais dia, menos dia está ai de volta e eu sei que ele está com muita vontade de voltar e estou com muitas saudades dele, bem como você ai em casa, portanto mando-lhe um grande beijinho e as melhoras”, prosseguiu.

“Está quase, quase a voltar. Não se preocupem. O nosso Cláudio está bem”, rematou Maria Botelho Moniz.