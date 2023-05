Maria Botelho Moniz revela que já estava grávida quando foi chamada de “robusta”

Maria Botelho Moniz esteve à conversa com Cláudio Ramos e revelou que já estava grávida quando se viu envolvida na polémica com o corpo.

Em conversa com Cláudio Ramos, durante o programa “Dois às 10”, transmitido pela TVI esta sexta-feira, 26 de maio, Maria Botelho Moniz revelou que passou por tratamentos de fertilidade para conseguir engravidar.

O casal, Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, começaram com os tratamentos em 2021, mas, após inúmeras tentativas sem resposta, avançaram para um processo mas invasivo em janeiro deste ano: a fertilização in vitro.

“Hormonalmente estes tratamentos são muito pesados, induzem-te uma menopausa. Fiquei com um pavio muito curto, eu não tinha paciência para nada, nem ninguém, só me apetecia chorar (…) janeiro foi um mês complicado, em fevereiro comecei um círculo mais longo e intenso, engordei bastante durante este período”, começou por explicar a apresentadora da estação de Queluz de Baixo.

Após estas afirmações, Cláudio Ramos recuou até à polémica da crónica de Alexandre Pais, onde Maria Botelho Moniz foi chamada de “robusta”.

A apresentadora já sabia que estava grávida e explicou como lidou com toda a situação: “Foi difícil. Por isso é que eu tive muita dificuldade em falar do assunto, eu não queria falar do assunto, porque só me apetecia dizer ‘isto é mais do que comentar o corpo do mulher, é falar do corpo de uma mulher que está grávida’”.

Apesar disso, Maria Botelho Moniz não se podia enervar, uma vez que podia prejudicar a saúde do bebé: “És o centro da conversa durante alguns dias e, ao mesmo tempo, estás muito feliz mas só queres que te deixem em paz. Eu estava de sete semanas e, no dia antes do Goucha, eu ouvi o coração pela primeira vez e eu não sabia se estava tudo bem”.

Para rematar, a estrela da TVI confessou estar a viver um sonho e afirmou que é emocionante verbalizar esta nova fase que vive junto do companheiro: “A palavra [mãe] tem tanto peso para mim”.