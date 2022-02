Maria Botelho Moniz revela tatuagem de homenagem ao pai

Três anos depois da morte do pai, Maria Botelho Moniz revelou, esta quinta-feira, 29 de julho, a tatuagem que fez em homenagem ao progenitor.

A apresentadora, de 37 anos, tatuou no braço a assinatura do pai e mostrou o desenho em detalhe, em direto, no programa das manhãs “Dois às 10”, da TVI.

“Esta é a mais especial. Esta tatuagem é a assinatura do meu pai, pouco tempo depois de morrer”, contou.

“Disse: ‘Quero tatuar qualquer coisa que me faça sempre lembrar o meu pai’. Ele tinha uma assinatura muito peculiar porque nem parece português, mas decidi tatuá-la”, explicou.

No ano passado, Maria Botelho Moniz homenageou o pai, que morreu em abril de 2018, ao dedicar-lhe a estreia a solo nas manhãs da estação televisiva, no programa “Você na TV”, onde substituiu Manuel Luís Goucha, que estava de férias.

Atualmente, a comunicadora apresenta as manhãs da TVI em dupla com Cláudio Ramos no formato “Dois às 10”.