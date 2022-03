Maria Botelho Moniz revoltada em direto: “Tenho vergonha! Vergonha! Acho isto uma loucura”

Maria Botelho Moniz revoltou-se, em direto, com a situação de Leandro, um jovem que ficou tetraplégico após a agressão de um colega na Escola Profissional Infante D. Henrique.

A apresentadora recebeu a irmã de Leandro, Fabiana, no programa “Dois às 10”, da TVI, no qual teve conhecimento de que o jovem ficou tetraplégico depois de ter sofrido uma hemorragia subcutânea grave devido à agressão de um colega na escola.

“Estava a partilhar um pacote de bolachas com os colegas, até que houve um que lhe tirou o pacote. Após uma discussão, esse colega deu uma chapada na testa do Leandro que, na altura, pesava 114 quilos e media 1,85 cm. […] Acaba por cair sobre uma superfície dura”, contou Fabiana.

Depois de 28 operações de Leandro, a irmã do jovem está cansada de ser tratada como um “criminosa” pela escola do irmão. Fabiana assumiu sentir que o estabelecimento tem tentado “abafar” o assunto.

Revoltada com a história, Maria Botelho Moniz teceu críticas à escola. “A minha pergunta para esta escola é: o que é que vocês andam a fazer à vossa vida? Porque é esta a imagem pública com que vão ficar. É que deixam os vossos meninos ficar neste estado e não fazem absolutamente nada. Isto é de levar uma pessoa à loucura”, afirmou.

De seguida, a apresentadora do matutino garantiu, ainda, que vai apoiar Leandro: “Estou indignada. Não vou deixar o seu irmão sair de onde está. Não vou mesmo. No dia em que lhe falte o que for, pega no telefone e liga para mim, porque o seu irmão vai continuar a ser tratado neste sítio, porque a evolução dele é extraordinária. Se esta gente não quer fazer por ele, faço eu, faz o Cláudio, faz a nossa equipa. Vai ser pago sempre, tem a minha palavra de honra. Esta gente que se ponha no lugar. Por amor de Deus, abram os olhos e façam alguma coisa. Estou indignada. Tenho vergonha! Vergonha! Acho isto uma loucura”.