Maria Botelho Moniz surge com novo visual

Maria Botelho Moniz renovou o visual e mostrou um corte de cabelo diferente daquele que o público está acostumado a vê-la.

A apresentadora surgiu em direto no programa que apresenta, “Dois às 10”, da TVI, esta segunda-feira, 22 de março, com um novo visual, com o cabelo cortado pela altura dos ombros.

O resultado final foi também revelado numa fotografia partilhada no Instagram de Maria Botelho Moniz.

Maria Botelho Moniz faz dupla com Cláudio Ramos no formato das manhãs do canal. Recentemente, a apresentadora revelou as superstições que cumpre à risca antes de entrar em direto no “Dois às 10”.