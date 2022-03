Maria Botelho Moniz tatuada em direto no “Você na TV!”

Maria Botelho Moniz fez uma tatuagem em direto no programa “Você na TV!” (TVI). No final, a apresentadora mostrou-se feliz com o resultado.

Os primeiros seis dias da comunicadora à frente do matutino do quarto canal não podiam estar a correr melhor e vão ficar para sempre marcados na sua memória. É que, durante a manhã, Maria Botelho Moniz fez uma tatuagem.

A apresentadora aceitou o desafio, em direto, da tatuadora Mariza Seita e inscreveu na pele um pequeno relâmpago, atrás da orelha. No perfil de Instagram, Maria Botelho Moniz exibiu o resultado final.

“Hoje conheci duas mulheres extraordinárias, são ex-enfermeiras paraquedistas do tempo da guerra do Ultramar, fui tatuada pela @marizaseitatattoo em pleno directo, fiquei chocada quando a @catarinacanelastvi me disse que ingerimos o equivalente a um cartão de crédito em plástico por semana e a @jessica_athayde fez-me o pequeno-almoço. Que gozo que isto me dá, caramba!” escreveu.

A apresentadora assumiu a condução do “Você na TV!” porque Manuel Luís Goucha está de férias. Lembre-se que a comunicadora chegou à TVI, proveniente da SIC, para apresentar o “Extra” do “Big Brother 2020”