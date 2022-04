Maria Botelho Moniz treina na companhia de uma “personal trainer”

Maria Botelho Moniz voltou a treinar o seu corpo na companhia de uma “personal trainer”. A profissional de desporto escolhida pela apresentadora é a mesma de há 12 anos.

A apresentadora do programa “Fora D’Horas”, que é um espaço de análise ao “Big Brother 2020” da TVI, tem aproveitado o tempo livre para se dedicar ao exercício físico e ao bem-estar.

No perfil de Instagram, a comunicadora, que trocou a SIC pela estação de Queluz, partilhou uma fotografia do final de treino com a especialista em desporto Ju, que a treina há mais de uma década.

“Há 12 anos era a Ju quem me treinava. Hoje quando acordei percebi que nada mudou: essa mulher de sorriso largo e sotaque brasileiro cheio de mel continua uma general”; referiu.

https://www.instagram.com/p/CAxGtkKhYTP/

No final, ficou a brincadeira: “Ju Lima explicas-me como é que vou trabalhar quando até beber um copo de água me dói?” brincou.

Ao longo do programa “Fora D’Horas”, Maria Botelho Moniz conta com os comentários do estilista Pedro Crispim, da influenciadora digital Ana Garcia Martins, da apresentadora Marta Cardoso, da “socialite” Cinha Jardim e o humorista Hugo Sousa.

Recorde-se que a estreia da apresentadora ao serviço da estação de Queluz de Baixo aconteceu durante o programa solidário “Nunca Desistir”, ao lado do apresentador Manuel Luís Goucha.

