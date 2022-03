Maria Botelho Moniz troca nome dos canais em direto

Maria Botelho Moniz enganou-se durante a transmissão em direto do “Você na TV!” (TVI), trocando o nome do canal pela SIC.

Assim que chegou à TVI, proveniente da SIC, há quatro meses, a apresentadora conduziu o “Extra” do “Big Brother 2020”. O resultado foi tão bom que a comunicadora foi convidada para assumir as manhãs do quarto canal nas férias de Manuel Luís Goucha.

Desde que iniciou o matutino, Maria Botelho Moniz tem liderado as audiências. Esta quarta-feira, o programa estava a correr como outro qualquer quando, a meio de uma conversa, a apresentadora disse “SIC” por engano.

“Depois vão tomar o pequeno-almoço aqui no bar da SIC”, disse.

Lembre-se que Cláudio Ramos quando chegou à TVI, também vindo do mesmo canal, cometeu o mesmo lapso. Durante a emissão do programa solidário “Nunca Desistir”, ao lado de Fátima Lopes, o apresentador também trocou os nomes.

