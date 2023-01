Maria Cerqueira Gomes arrasa no primeiro mergulho do ano

Maria Cerqueira Gomes presenteou, este domingo, 1 de janeiro, os seus seguidores com imagens do seu primeiro mergulho do ano.

Foi de biquíni cor-de-rosa e com Miami, nos Estados Unidos, ao fundo que a apresentadora entrou no mar pela primeira vez em 2023.

“Primeira vez que mergulho no mar a 1 de janeiro. Que traga só boas energias!” começou por escrever.

“Pronta para o que 2023 tem reservado para mim e cheia de vontade de fazer mais e melhor. Aproveito também para agradecer a todos vocês!” rematou.